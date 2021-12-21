Fırtına İzmir'de esti

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Altay ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 1-0 geriye düşmesine rağmen Trabzonspor 2-1 kazandı

Süper Lig'in 18. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Altay ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında 1-0'lık skorla soyunma odasına giden Trabzonspor ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-1 kazanarak şampiyonluk yolunda kritik bir mücadeleyi kazanmış oldu. Bu sonuçla Trabzonspor 45 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Altay ise 18 puanda kalarak küme düşme hattının bir basamak üstünde 16. sırada yer aldı.

Karşılaşmanın 33. dakikasında Cebrail Karayel'in uzaktan attığı golle öne geçen Altay ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarının 51. dakikasında Cornelius ile beraberliği sağlayan Trabzonspor 88. dakikada yine Cornelius'un attığı gol ile 2-1 öne geçti ve müsabakadan üç puan ile ayrılan taraf oldu.