Fırtına durdurulamıyor

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında lider Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk oldu.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetti.
Mücadele, 2-0'lık Trabzonspor üstünlüğüyle noktalandı.
Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren goller 17. dakikada Djaniny (p) ve 62. dakikada Abdülkadir Ömür'den geldi.
Bu sonuçla üst üste 7. galibiyetini alan Fırtına, puanını 36'ya çıkarmayı başardı.
22 puanlı VavaCars Fatih Karagümrük ise maç fazlasıyla 7. sırada konumlandı.
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