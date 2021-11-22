Fırtına doludizgin ilerliyor

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Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında lider Trabzonspor, Gaziantep Futbol Kulübü’nü konuk etti.
Medical Park Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetti.
Karşılaşma, 3-0’lık Trabzonspor üstünlüğüyle noktalandı.
Maçta perde frikik golüyle açıldı. Abdülkadir Ömür, sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topu doğrudan filelere gönderdi ve takımını öne geçirdi.
Bu golün ardından sahneye Djaniny çıktı. Yıldız forvet, Nwakaeme’nin pasında buluştuğu topu düzgün bir vuruşla filelere yollamayı başardı.
İlk yarının bitimine az bir süre kala bu kez ağları Cornelius havalandırdı. Danimarkalı forvet, Djaniny’den aldığı pası gole çevirmeyi başardı.
Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele 3-0’lık Trabzonspor üstünlüğüyle noktalandı.
Bu sonuçla 33 puana ulaşan bordo-mavili ekip, en yakın rakipleri Atakaş Hatayspor ve İttifak Holding Konyaspor’un 7 puan önünde liderliğini sürdürdü.
15 puanlı Gaziantep Futbol Kulübü ise haftayı 14. sırada kapattı.
 
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