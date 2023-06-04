Finalin adı: Lefkoşa Karması – Fenerbahçe

Şampiyon Melekler Takımı anısına ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına düzenlen 2. Başkent Kupası Turnuvası’nda Lefkoşa Karması ile Fenerbahçe U – 15 Karması finale yükseldiler. Final mücadelesi 5 Haziran Pazartesi Saat 20:00'da Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek

2. Başkent Kupası Turnuvası, Şampiyon Melekler Takımı anısına ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına düzenleniyor. Fenerbahçe U-15 Futbol Takımı da, turnuva için bugün sabah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geldi.Turnuvanın ilk maçında Küçük Kaymaklı TSK/Yenicami Karması(Lefkoşa) - Mağusa Türk Gücü/Yonca Dumlupınar(Mağusa) karması arasında oynandı.Atatürk Stadı’nda saat 17.15’te başlayan karşılaşmada Küçük Kaymaklı TSK – Yenicami Karması rakibini 4 – 0 mağlup ederek finale kalmayı başardı.Günün diğer maçında ise Fenerbahçe U-15 Futbol Takımı, Gönyeli Spor Kulübü-Doğan Türk Birliği Spor Kulübü karması ile karşı karşıya geldi.Karşılaşmanın sonunda Fenerbahçe U-15 Futbol Takım rakibini 2 – 0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.