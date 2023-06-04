banner913
banner932
Poşetlere zam
Poşetlere zam
162 0
Hastaların ilaç isyanı
Hastaların ilaç isyanı
29 0
 
Badmintoncular Brian Hughes anısına oynadı
Badmintoncular Brian Hughes anısına oynadı
82 0
Dünya Çocuk Günü, cimnastikle renklendi
Dünya Çocuk Günü, cimnastikle renklendi
23 0
Çocuklar futbolla coştular
Çocuklar futbolla coştular
25 0
Haspolat İlkokulu, Dünya Çocuk Günü’nü coşkuyla kutladı
Haspolat İlkokulu, Dünya Çocuk Günü’nü coşkuyla kutladı
72 0
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası ülke genelinde eylem uyarısı yaptı
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası ülke genelinde eylem uyarısı yaptı
21 0
banner915

Finalin adı: Lefkoşa Karması – Fenerbahçe

banner476

Şampiyon Melekler Takımı anısına ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına düzenlen 2. Başkent Kupası Turnuvası’nda Lefkoşa Karması ile Fenerbahçe U – 15 Karması finale yükseldiler. Final mücadelesi 5 Haziran Pazartesi Saat 20:00'da Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek

banner825
Finalin adı: Lefkoşa Karması – Fenerbahçe
banner931
2. Başkent Kupası Turnuvası, Şampiyon Melekler Takımı anısına ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına düzenleniyor. Fenerbahçe U-15 Futbol Takımı da, turnuva için bugün sabah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geldi.

Turnuvanın ilk maçında Küçük Kaymaklı TSK/Yenicami Karması(Lefkoşa) - Mağusa Türk Gücü/Yonca Dumlupınar(Mağusa) karması arasında oynandı.
Atatürk Stadı’nda saat 17.15’te başlayan karşılaşmada Küçük Kaymaklı TSK – Yenicami Karması rakibini 4 – 0 mağlup ederek finale kalmayı başardı.

Günün diğer maçında ise Fenerbahçe U-15 Futbol Takımı, Gönyeli Spor Kulübü-Doğan Türk Birliği Spor Kulübü karması  ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın sonunda Fenerbahçe U-15 Futbol Takım rakibini 2 – 0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.