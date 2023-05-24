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Ferhat’ın yeni adresi Haspolat

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Ferhat’ın yeni adresi Haspolat
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Gençlik Gücü alt yapısından yetişen, Ortaköy, Yılmazköy ve son olarak Demirhan da forma giyen tecrübeli futbolcu Ferhat Derya Haspolat için ter dökecek.
Hedefi üst liglere tekrar dönmek olan Ferhat Derya takım olarak sezona sıkı hazırlandıklarını ve tüm Haspolatlıları takıma destek için tribünlere beklediklerini aktardı.
 
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