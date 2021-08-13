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Fenerbahçe'ye Pelkas'tan kötü haber

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Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu DimitriosPelkas, omuz sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı

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Fenerbahçe'ye Pelkas'tan kötü haber

Sarı-lacivertliler önceki gün, DimitriosPelkas'ın sabah antrenmanı sırasında omzunun çıktığını, yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncunun tedavisine başlandığını açıklamıştı.
Yunan futbolcu, sağlık durumuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Oyuncu, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu. 
Yunan futbolcunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Omzumdaki sakatlık nedeniyle sahalardan 3-4 hafta uzak kalacağım. Önümüzdeki maçlarda takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgün olsam da taraftarımıza daha güçlü döneceğime söz veriyorum"
 
 

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Etiketler; #Fenerbahçe
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