Fenerbahçe'ye Alexander Djiku'dan kötü haber

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Ludogorets ile oynanan maçta sakatlanan Alexander Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Alexander Djiku'nun UEFA Konferans Ligi’nde oynadığımız Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe sonrası hissettiği ağrı şikayeti nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde, sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Ganalı oyuncunun ameliyat edilmeyeceği ve kemiğin kendi kendine kaynama sürecinin bekleneceği öğrenildi.

