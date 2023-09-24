Fenerbahçe tam gaz

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek ligde üst üste 5. maçını kazandı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'a konuk oldu.

Sarı lacivertliler, 43. dakikada İrfan Can Kahveci'nin attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Ligde oynadığı tüm maçları kazanan Fenerbahçe puanını 15 yaptı ve liderliğini sürdürdü. İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertliler bu sezon Konferans Ligi ve Süper Lig dahil oynadığı 12 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Corendon Alanyaspor ise 7 puanda kaldı.

Karşılaşmada Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan kırmızı gördü.