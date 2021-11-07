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Fenerbahçe, son nefeste puanı kurtardı

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Fenerbahçe, son nefeste puanı kurtardı
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Ülker Stadı'nda Yukatel Kayserispor'u ağırladı.
Sarı-Lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü maçta son dakikada bulduğu golle rakibi ile 2-2 berabera kaldı.
Fenerbahçe, biri penaltıdan olmak üzere dört kez direğe takıldığı maçta 3 puanı yine alamadı ve galibiyet hasretini dört maça çıkardı.
İrfan Can Kahveci, 33. dakikada penaltı kaçırdı. 39. dakikada Kolovetsios’un attığı golle Kayserispor ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda Fenerbahçe, Mario Gavranovic’in 61. dakikadaki golüne engel olamayınca 2-0 geriye düştü. Maçın 85. dakikasında Miha Zajc’ın golüyle skor 2-1’e gelirken 90+9’da Mesut Özil’in penaltıyı gole çevirmesiyle müthiş maç 2-2 sona erdi.
 
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