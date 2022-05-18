Fenerbahçe'nin forvet hattı değişiyor

Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, forvet hattında önemli değişiklikler yapmayı planlıyor

Kimi zaman etkili olsa da istikrar yakalayamayan Valencia ve beklenen etkiyi veremeyen Berisha ile yolların ayrılması hedefleniyor. Ayrıca yeteri kadar şans bulamadığını düşünen Berisha’nın ayrılmak istediği ve menajeriyle kendisine kulüp aradığı öğrenildi.

Mergim Berisha’nın menajerinin Fransa, Avusturya ve Almanya'dan kulüplerle görüştüğü, sarı lacivertli yönetimin de Berisha’yı satın alma opsiyonlu kiralamayı planladığı belirtiliyor.

Diğer yandan sarı lacivertli takımın son maçlarda en çok süre alan golcüsü Serdar Dursun'un, Fenerbahçe'de kalması bekleniyor.

Bu arada golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Boşnak kökenli İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'i listenin başına aldı.

Tecrübeli golcüyü kadro planlamasında düşünmediği öğrenilen Benfica’nın Seferovic’in satışına sıcak baktığı öğrenildi.

Portekiz ekibinin, 30 yaşındaki futbolcu için 7 milyon Avro bonservis bedeli istediği kaydedildi.



