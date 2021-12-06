Fenerbahçe nefes aldı

Fenerbahçe Çaykur Rizespor karşısında önemli bir galibiyet aldı.
Rakibini 4-0 yenen sarı lacivertlilerde, fileleri havalandıran ilk isim MergimBerisha oldu.
Berisha, bu sezon tüm kulvarlarda 3'üncü golünü kaydetti.
Serdar Dursun ise Çaykur Rizespor karşısında 28 dakikada 3 gol birden atmayı başardı.
Milli futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 5'inci kez fileleri havalandırdı.
Fenerbahçe'de Serdar Dursun'dan önce en son hat trick yapan isim, İspanyol golcü RobertoSoldado'ydu.
Diğer yandan bu sezon ligde ilk kez bir maçta 4 gol atma başarısı gösteren sarı lacivertliler, 4'üncü defa kalesini rakiplerine kapattı.
Ligde 8'inci galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 27'ye yükseltmiş oldu.
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