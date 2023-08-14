Fenerbahçe, Livakovic için gün sayıyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Dinamo Zagreb forması giyen Dominik Livakovic’i gündemine alan sarı lacivertliler, Hırvat file bekçisinin transferi konusunda kararlı

Kaleci arayışını sürdüren Fenerbahçe, Dominik Livakovic'e en kısa sürede imza attırmak istiyor. Transferde ısrarcı olan sarı lacivertliler, Dinamo Zagreb kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.

Hırvat ekibi, başarılı file bekçisinin serbest kalma bedelini 10 Milyon Avro olarak belirlemişti. Sarı lacivertlilerden son kez teklif beklendiği öğrenildi.

Bu arada Livakovic transferinde Fenerbahçe’nin en güçlü rakibi Almeria.Hırvat kulübünün sarı lacivertlilerle anlaşamaması durumunda, La Liga ekibiyle masaya oturması bekleniyor.

Dominik Livakovic, geçen sezon Dinamo Zagreb formasıyla 50 maça çıktı.Hırvat kaleci, milli takımıyla Dünya Kupası’nda sergilediği performansla da Avrupa kulüplerinin takibine girdi.

Öte yandan Fenerbahçe-Gaziantep Futbol Kulübü maçında tribünlerin tepki gösterdiği Altay Bayındır’ın, sarı lacivertli takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

Avrupa kulüplerinin radarında olan file bekçisinin, önümüzdeki günlerde kararını vermesi bekleniyor.



