Fenerbahçe Kadıköy'de sessiz

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Fatih Karagümrük'ü ağırladı.
Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 70'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 57 puana ulaştı.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 38. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak.
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