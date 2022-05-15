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Fenerbahçe Kadıköy'de sessiz

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun son iç saha maçında VavaCars Fatih Karagümrük golsüz berabere kaldı

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Fenerbahçe Kadıköy'de sessiz
Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Fatih Karagümrük'ü ağırladı.
Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 70'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 57 puana ulaştı.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 38. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak.
 
 
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