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Fenerbahçe, Jorge Jesus’a emanet

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Fenerbahçe, teknik direktör konusunda mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertli ekip, JorgeJesus ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi

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Fenerbahçe, Jorge Jesus’a emanet
Fenerbahçe, teknik direktör konusunda mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertli ekip, JorgeJesus ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Portekizli teknik adam sonrasında Ülker Stadyumu'nu gezdi ve Fenerbahçe müzesini ziyaret etti
Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için JorgeJesus ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Sarı lacivertli yönetim, uzun süredir görüştüğü Portekizli teknik direktörü sabaha karşı özel uçakla İstanbul’a getirmişti. Görüşmeler neticeinde taraflar her konuda anlaşma sağladı.
KAP bildirisinde, "Teknik direktörlük görevi için JorgeJesus ile görüşmelere başlanmıştır." bilgisi verildi. Sözleşme detaylarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Gün içerisinde kulüpten bir açıklama daha bekleniyor.
STADI VE MÜZEYİ GEZDİ
KAP bildirisi yapılan JorgeJesus, başkan Ali Koç ile bir araya geldi ve Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksini ve Fenerbahçe Müzesi’ni gezdi.
 
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