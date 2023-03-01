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Fenerbahçe gol yollarında zirvede

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Fenerbahçe, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de rakip fileleri 56 kez havalandırdı. Sarı lacivertliler, ligin en çok gol atan takımı konumunda bulunuyor

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Fenerbahçe gol yollarında zirvede
Fenerbahçe gol yollarında verimli bir sezon geçiriyor. Sarı lacivertliler bu sezon oynadığı 22 maçta ağları 56 kez sarstı.
JorgeJesus'un öğrencileri, ligin en fazla gol atan takımı oldu. Sarı lacivertliler iç sahada oynadığı karşılaşmalarda da pozitif bir grafik çiziyor.
Ülker Stadyumu'nda oynadığı 12 maçta 35 gol kaydeden Fenerbahçe, maç başına 2 virgül 91 gol ortalaması yakaladı.
Öte yandan JorgeJesus'un ekibi, iç sahada topladığı 28 puanla Galatasaray ile birlikte kendi evinde en çok puan kazanan takım unvanını paylaşıyor.
Fenerbahçe'nin golcüleri de ortaya koydukları performans ile dikkat çekti.
22 kez rakip fileleri havalandıran Enner Valencia, ligin en golcü ismi konumunda bulunuyor.
Sarı lacivertlilerin Belçikalı golcüsü MichyBatshuayi ise 10 kez gol sevinci yaşayarak takımının başarısında önemli pay sahibi oldu.
 
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