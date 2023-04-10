Fenerbahçe'den kritik galibiyet

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda geriye düştüğü maçta 11 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin 24. dakikasında ev sahibi takım Magomed Ozdoev ile öne geçti: 1-0.

Konuk ekipte Miha Zajc 51. dakikada skoru eşitledi: 1-1. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golü ise 78'de Atilla Szalai kaydetti: 1-2.

Bu sonuçla derbi mağlubiyeti sonrası deplasmanda kazanan Fenerbahçe puanını 57'ye yükselterek ikinci sırayı Beşiktaş'tan aldı. Tam 11 maç sonra sahadan puansız ayrılan Fatih Karagümrük 34 puanda kaldı.

