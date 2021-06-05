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Fenerbahçe'de rota Benitez

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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, İspanyol çalıştırıcı Rafael Benitez'i gündemine aldı

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Fenerbahçe'de rota Benitez

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un işaret ettiği Portekiz ve Alman ekollerinin ötesinde sürpriz bir isim ortaya çıktı.

Önümüzdeki sezon risk alamayacaklarını vurgulayan Koç'un profiline uyan teknik direktörün Rafael Benitez olduğu öğrenildi.

61 yaşındaki teknik adam, sarı lacivertli başkanın 'tecrübeli' ve 'kupalar kazanmış' kriterlerinin ikisini de karşılıyor.

İspanyol çalıştırıcının menajeriyle ilk temas kurulurken, bir sonraki aşama için süreç ilerliyor.

Benitez ile İstanbul'da 16 Haziran'da görüşme yapılacağı gelen haberler arasında.

Deneyimli teknik direktör ayrıca tesisleri gezecek ve Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon planlarını dinleyecek.

Anlaşmanın sağlanması halinde teknik direktörün Haziran'ın 3. haftasına yetişmesi sağlanacak.

28 yıllık kariyerine Real Madrid'de yardımcı antrenör olarak başlayan Benitez, 2003-2004 sezonunda ‘dünyanın en iyi kulüp çalıştırıcısı' seçildi.

İspanyol hoca son olarak Çin'in Dalian Pro. takımında görev yaptı.

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Etiketler; #Fenerbahçe #Rafael Benitez
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