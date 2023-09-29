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Fenerbahçe'de herkes hücumcu

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Fenerbahçe bu sezon hücum gücü yüksekliğiyle ön plana çıkıyor. Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı 13 maçı da kazanan sarı lacivertli ekipte 18 futbolcu gol veya asist üreterek skora katkı yaptı

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Fenerbahçe'de herkes hücumcu
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Fenerbahçe'de keyifler yerinde... Şu ana kadar oynadığı tüm resmi maçları kazanan sarı lacivertlilerde bu sezon çok sayıda futbolcunun skora katkı yapması dikkati çekiyor.
Yoluna kayıpsız devam eden Kadıköy ekibi, 13 resmi karşılaşmada attığı 37 golle rakiplerine gözdağı verdi.
Maç başına 2,8 gol ortalama yakalayan Fenerbahçe'de 18 farklı oyuncu gol veya asist üretti.
Djiku'nun erteleme maçında RamsBaşakşehir karşısında fileleri havalandırmasıyla sarı-Lacivertlilerde kaleciler dışında skora katkı yapmayan sadece 5 oyuncu kaldı.
İsmail Kartal'ın ekibinde; MihaZajc, Umut Nayir, BartuğElmaz, LuanPeres ve Samet Akaydın dışındaki tüm oyuncular gol veya asist sevinci yaşadı.
Fenerbahçe'de tabelayı en çok değiştiren oyuncu 7 gol ve 4 asistleSebastian Szymanski oldu.
Polonyalı futbolcuyu 6 gol ve 4 asistle Edin Dzeko takip etti.
 
 
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