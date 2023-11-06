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Fenerbahçe'de Fred ve Djiku seferberliği

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Fenerbahçe'de Fred ve Djiku seferberliği
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Fenerbahçe sağlık heyeti, Fred ve Alexander Djiku için seferber oldu. Sarı-lacivertli kulüp, iki futbolcunun Yukatel Adana Demirspor maçına yetişmesi için yoğun çaba sarf ediyor.
Sakatlığı süren oyuncularının yokluğunda; Trabzonspor karşısında sezonun ilk mağlubiyetini alan sarı lacivertliler, zorlu Yukatel Adana Demirspor maçında iki yıldızını oynatmayı planlıyor. Sağlık heyeti, bu konuda tam anlamıyla seferber oldu.
Teknik Direktör İsmail Kartal’ın Trabzonspor mücadelesinin ardından yaptığı açıklamayla birlikte, Fenerbahçe camiası iki oyuncudan gelecek haberi beklemeye başladı.
 
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