Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şoku

Sarı-lacivertli kulüpten Cengiz Ünder'in durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dün akşam Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya geldiğimiz maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Cengiz Ünder'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontroller neticesinde sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Milli oyuncunun 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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