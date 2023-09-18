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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şoku

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Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Bitexen Antalyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan Cengiz Ünder'in sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiği açıklandı. Ünder'in 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor

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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şoku
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Sarı-lacivertli kulüpten Cengiz Ünder'in durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dün akşam Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya geldiğimiz maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Cengiz Ünder'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontroller neticesinde sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Milli oyuncunun 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
 
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