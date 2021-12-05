Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u farklı geçti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.
Ülker Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 4-0 kazandı.
Karşılaşmanın 13. dakikasında Berisha ile öne geçen sarı-lacivertliler, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Maçın 70. dakikasında sahneye çıkarak farkı 2'ye yükselten Serdar Dursun, 79'da durumu 3-0'a getirdi.
Milli golcü, 90. dakikada bir gol daha atarak hem hat-trick yaptı hem skoru belirledi.
Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe 27 puana yükselerek maç fazlasıyla ikinci sıraya çıktı. Rizespor ise 10 puanda kaldı.
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