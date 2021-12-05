Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u farklı geçti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Galibiyet golleri Berisha ve Serdar Dursun'dan geldi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Ülker Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 4-0 kazandı.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Berisha ile öne geçen sarı-lacivertliler, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Maçın 70. dakikasında sahneye çıkarak farkı 2'ye yükselten Serdar Dursun, 79'da durumu 3-0'a getirdi.

Milli golcü, 90. dakikada bir gol daha atarak hem hat-trick yaptı hem skoru belirledi.

Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe 27 puana yükselerek maç fazlasıyla ikinci sıraya çıktı. Rizespor ise 10 puanda kaldı.

