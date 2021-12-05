banner583
banner753
Kaymaklı zoru başardı
Kaymaklı zoru başardı
18 0
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u farklı geçti
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u farklı geçti
7 0
 
Ferrari'den bir
Ferrari'den bir "özel proje" daha
13 0
Kartal, kanatlanmayı unuttu
Kartal, kanatlanmayı unuttu
24 0
Aşı Omicron'a karşı koruyabilir mi?
Aşı Omicron'a karşı koruyabilir mi?
28 0
Turunç, Ukrayna’ya kemer için gidecek
Turunç, Ukrayna’ya kemer için gidecek
18 0
Hiç ders çıkarılmıyor
Hiç ders çıkarılmıyor
91 0
banner661
banner726

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u farklı geçti

banner476

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Galibiyet golleri Berisha ve Serdar Dursun'dan geldi

banner714
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u farklı geçti
banner721
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.
Ülker Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 4-0 kazandı.
Karşılaşmanın 13. dakikasında Berisha ile öne geçen sarı-lacivertliler, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Maçın 70. dakikasında sahneye çıkarak farkı 2'ye yükselten Serdar Dursun, 79'da durumu 3-0'a getirdi.
Milli golcü, 90. dakikada bir gol daha atarak hem hat-trick yaptı hem skoru belirledi.
Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe 27 puana yükselerek maç fazlasıyla ikinci sıraya çıktı. Rizespor ise 10 puanda kaldı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.