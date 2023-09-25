banner913
banner932
Gönyeli Çemberi’nde muhteşem gençlik festivali
Gönyeli Çemberi’nde muhteşem gençlik festivali
33 0
Mormenekşe, uzatmada yıkıldı
Mormenekşe, uzatmada yıkıldı
45 0
 
Ruso’da kazanan GG oldu
Ruso’da kazanan GG oldu
21 0
DAÜ’deki kriz, istifa getirdi
DAÜ’deki kriz, istifa getirdi
41 0
Döveç Group beş okula yardım elini uzattı
Döveç Group beş okula yardım elini uzattı
47 0
AB’den Türk devletlere KKTC uyarısı
AB’den Türk devletlere KKTC uyarısı
35 0
Polis genel müdürlüğü tarafından itfaiye haftasında etkinlikler gerçekleştirilyor…
Polis genel müdürlüğü tarafından itfaiye haftasında etkinlikler gerçekleştirilyor…
17 0
banner964

Fatma Amca Turnuvası’nda, şampiyon K.Kaymaklı

banner476

banner974
Fatma Amca Turnuvası’nda, şampiyon K.Kaymaklı
banner971
Gökhan KUZU
Fatma Amca anısına geleneksel olarak düzenlenen Fatma Amca Kadınlar Futbol Anı Turnuvası tamamlandı. Gönyeli Halı Sahasında 2 gün boyunca oynanan 8. Fatma Amca Kadınlar Futbol Anı Turnuvası’nda Vadili A, Vadili B, Taşkınköy ve Küçük Kaymaklı takımları mücadele ettiler. Turnuvada Küçük Kaymaklı şampiyon olurken, Vadili B takımı 2.,Taşkınköy 3. ve Vadili A Takımı da 4. oldu.

Öte yandan turnuvanın en iyi kalecisi, en değerli oyuncusu ve gol kraliçesi de K.Kaymaklı takımından çıktı.
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.