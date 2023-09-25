Fatma Amca Turnuvası’nda, şampiyon K.Kaymaklı

Gökhan KUZU
Fatma Amca anısına geleneksel olarak düzenlenen Fatma Amca Kadınlar Futbol Anı Turnuvası tamamlandı. Gönyeli Halı Sahasında 2 gün boyunca oynanan 8. Fatma Amca Kadınlar Futbol Anı Turnuvası’nda Vadili A, Vadili B, Taşkınköy ve Küçük Kaymaklı takımları mücadele ettiler. Turnuvada Küçük Kaymaklı şampiyon olurken, Vadili B takımı 2.,Taşkınköy 3. ve Vadili A Takımı da 4. oldu.
Öte yandan turnuvanın en iyi kalecisi, en değerli oyuncusu ve gol kraliçesi de K.Kaymaklı takımından çıktı.
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