Fatih Terim antrenörler için geliyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin işbirliğinde yapılacak Süleyman Göktaş Antrenör Gelişim Semineri 17 Mayıs’ta başlıyor. Türkiye’nin başarılı teknik direktörü Fatih Terimde seminere katkı koyacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin (KKTFAD) iş birliği çerçevesinde her sezon öncesi Kıbrıs Türk Antrenörlerinin gelişimini sağlayacak unsurlardan biri olan antrenör eğitimini üst seviyeye çıkarılabilmesi için her yıl düzenlemekte olduğu antrenör gelişim semineri 17-18-19 Mayıs tarihleri arasında yapılıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin (KKTFAD) başkan Hasan Topaloğlu yönetimi almış olduğu kararla seminere Onursal başkan Süleyman Göktaş isimi verildi. GazimağusaSalamis Bay ResortContiHotel’de gerçekleştirilecek olan Süleyman Göktaş antrenör gelişim seminerine Teknik direktör, A, B, C lisans ve kaleci antrenörleri katılacak.

3 GÜN SÜRECEK

17-18-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Süleyman Göktaş antrenör gelişim semineri 3 gün sürecek. 17 Mayıs Çarşamba gün Kaleci, B ve C antrenörlerinin katılacağı ilk gün sonrası 18 Mayıs Perşembe gün seminere Teknik Direktörler ve A lisanslarda katılarak tüm hocalar birlikte seminere devam edecek. 18 Mayıs akşamı Kaleci, B ve C lisans semineri tamalarken Teknik Direktör ve A lisanslar semineri 19 Mayıs Cuma akşam üstü tamamlayacak.

FATİH TERİM BOMBASI

Yeni göreve gelen Hasan Topaloğlu ve yönetimi üyelerine birçok çalışma yaparken yıllar sonra ilk kez yeniden kalmalı ve tüm hocaların bir araya gelebileceği bir seminer imkanı sunarken seminere getireceği isimle de ön plana çıktı.

Türk futbolunun efsane ismi imparator Fatih Terim’i seminere getirmek için anlaşmaya varan KKTFAD üyeleri ve spor camiasında büyük heyecan uyandırdı.

Fatih Terim dışında Türk futbolun son yıllarda yetiştirdiği çok önemli bir isim olan Türkiye Kadın A Milli Futbol Takım teknik direktörü ve TFF eğitim sorumlusu Necla Güngör Kırağası’da seminerin öne çıkan isimlerinden oldu. Seminere yine Türkiye’den katılacak olan Tudor Teknik direktör Hakan Yılmaz ve Kaleci antrenörü eğitmeni Yalçın İnan seminere katkı koyacak.

Son yılların en kapsamlı seminerine imza atmaya çalışan KKTFAD yönetimi ülkemizin çok değerli spor adamlarını da seminere katarken yurt dışında ülkemizi başarı ile temsil eden Aysel Uçkan ve Serhat Deniz ile de seminere değer kattı.

Seminerde 3 gün boyunca 25 ders sunumu yapılacak.

KATILIMCILAR

17-18-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Süleyman Göktaş antrenör gelişim seminerine UEFA Pro lisans teknik direktör Fatih Terim, Türkiye Kadın A Milli futbol takım teknik direktörü Necla Güngör Kırağası, Tutor teknik direktör Hakan Yılmaz, Fenerbahçe Kadın futbol takım teknik direktörü Serhat Deniz, kaleci antrenörü ve eğitmeni Yalçın İnan, UEFA Tutor teknik direktör Mustafa Borataş, Spor Bilimleri Uzmanı Aysel Uçkan, Prof. Dr. Mustafa Ferit Acar GAÜ-S.B. F Dekanı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Behlül, Uzman Hüseyin Güneralp YDÜ Öğretim Görevlisi, Hareket Antrenman Bilimleri Uzmanı Celal Keleş, Uzman Simay Kanan UFÜ BESYO Öğretim Görevlisi, Uzman Psikolog Cansın İskender YDÜ Öğretim Görevlisi, Uzman Diyetisyen (Spor Diyetisyeni) Emine Ömerağa, Doç.Dr.NazımBurgul YDÜ S.B.F.Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr Osman Emiroğlu UKÜ Öğretim Üyesi, Prof. Dr. H. Ulaş Yavuz YDÜ S.B.F. Öğretim Üyesi, KTFF-MHK temsilcisi, Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü başkanı Koral Bozkurt, Uzman Diyetisyen İsmail Dümenci, KTSYD temsilcisi, yüksek performanslı takım koçu Remziye Özpolili katılıyor.

ÇALIŞMA İZNİ İÇİN KATLIM ZORUNLU

Teknik direktör, A, B, C, Kaleci antrenörü lisansları gelişim seminerine ilgili lisans sahibi teknik adamların 2023-2024 futbol sezonunda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundan çalışma izni alabilmeleri için tüm teknik adamların antrenör gelişim seminere katılma zorunluluğu vardır.

Antrenör gelişim seminerine mazeretsiz katılmayan teknik direktörler halen yürürlükte olan antrenör kursları yönetmeliğinin 9.maddesi yenileme seminerinin 2.fıkrası “yenileme seminerine mazereti (yurtdışında olduğunu kanıtlayan belge veya tam teşekkülü Hastane’den rapor) olmaksızın katılmayan kişilere yenileme semineri takip eden sezonda çalışma izini verilemez” denilmektedir.

Önceden mazaret bildirmeksizin yenileme seminerine katılmayan bu gibi antrenörlere bu yıl kesinlikle Federasyonumuz tarafından çalışma izni verilmeyeceği gibi Derneğe de herhangi bir başvuruda bulunmamaları özellikle hatırlatıldı.

Öncelikle kendi mesleğimize olan saygımız ve yönetmenliklere uymak adına seminere katılım beklenmektedir.

KKTFAD’DEN HOCALARINA AVANTAJ PAKETİ

KKTFAD düzenlediği seminerle birlikte üyelerine 1 yıllık aidat, seminer kıyafeti, Salamiste konaklama imkanı ve yeni sezonda tüm maçlara ücretsiz giriş kartı verecek. KKTFAD ayrıca sahalara girilecek kart için üyelerine ekstra bir çok kurum kuruluştan bu kartı gösterdiği takdirde indirim kazanma hakkı sunacak.

Üç gün sürecek olan Süleyman Göktaş antrenör gelişim semineri programları da açıklandı. Program sunumunu teknik direktör Mustafa Piro yapacak.