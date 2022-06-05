Fatih Karagümrük'te Pirlo sesleri

Fatih Karagümrük, Volkan Demirel’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna, geçen yıl Mayıs ayında Juventus’taki görevine son verilen Andrea Pirlo’yu getirmeyi planlıyor.
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’nın, 43 yaşındaki Pirlo ile temasa geçtiğini iddia etti.
Futbolculuk döneminde 'Başbakan' lakabına sahip olan Pirlo, son olarak Juventus'u çalıştırdı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.