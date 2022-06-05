Fatih Karagümrük'te Pirlo sesleri

VAVACARS Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlük konusunda Pirlo ile görüştüğü iddia edildi

Fatih Karagümrük, Volkan Demirel’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna, geçen yıl Mayıs ayında Juventus’taki görevine son verilen Andrea Pirlo’yu getirmeyi planlıyor.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’nın, 43 yaşındaki Pirlo ile temasa geçtiğini iddia etti.

Futbolculuk döneminde 'Başbakan' lakabına sahip olan Pirlo, son olarak Juventus'u çalıştırdı.

