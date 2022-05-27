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Fatih Karagümrük'te flaş ayrılık

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Fatih Karagümrük'te flaş ayrılık
Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Teknik direktör Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük ile yollarının ayrıldığını bildirdi.
Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih Karagümrük Kulübü ile olan yolculuğumuz bugün itibarıyla başkan Süleyman Hurma'nın isteği doğrultusunda tamamlandı. Futbolcu arkadaşlarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
 
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