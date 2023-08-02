Ezeli rakipler, "Deprem Şehitleri" anısına oynayacak

Mağusa'nın iki güzide kulübü Mağusa Türk Gücü ve Dumlupınar, yeni sezon öncesi "Deprem Şehitleri" anısına özel bir maç oynayacak.

Tüm gelirinin Deprem Şehitleri Derneği'ne bağışlanacağı karşılaşma 2 Eylül Cumartesi akşamı Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı'nda oynanacak.

