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Ezeli rakipler, "Deprem Şehitleri" anısına oynayacak

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Ezeli rakipler, "Deprem Şehitleri" anısına oynayacak
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Mağusa'nın iki güzide kulübü Mağusa Türk Gücü ve Dumlupınar, yeni sezon öncesi "Deprem Şehitleri" anısına özel bir maç oynayacak.
Tüm gelirinin Deprem Şehitleri Derneği'ne bağışlanacağı karşılaşma 2 Eylül Cumartesi akşamı Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı'nda oynanacak.
 
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