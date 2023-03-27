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Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı

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Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

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Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı
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Son dönemde inişli çıkışlı skorlar alan ve lider Samsunspor ile arasındaki puan farkı 4'e çıkan Eyüpspor'da ayrılık yaşandı.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın İbrahim Üzülmez'e kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Eyüpspor'da taraftarlar teknik direktör Üzülmez'i istifaya davet etmişti.
Bu sezon Üzülmez yönetimindeki Eyüpspor ligdeki ilk 17 maçta 1 mağlubiyet görürken, son 10 maçta 5 yenilgi yaşamıştı.
 
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