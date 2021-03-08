Evram: Yasal prosedür bulamıyoruz

Mehmet Evram, BAL takımına giden ve transfer teklifi alan futbolcuları hakkında açıklamalarda bulunurken, “Futbolcularımızı transfer işlerine girişenler, ne beni ne de kulübümü aramadılar. Futbolcularımıza tekliflerin böyle gelmesi üzücüdür. Ülkenin genel sıkıntısı kulüplerin hiçe sayılmasıdır. Tanınmadığımız için buna yasal prosedür bulamıyoruz.” ifadelerini kullandı

Necati KÜLAHLILAR

Yonpaş Dumlupınar kulüp başkanı Mehmet Evram, Türkiye Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımına giden ve transfer teklifi alan futbolcuları hakkında açıklamalarda bulundu.

Mehmet Evram’ın açıklamaları şöyle:

“Türkiye Bölgesel Amatör Lig takımına giden futbolcularımız sezon açılışına gelecekler.

Ülkemiz futboluna hizmet verip bu işlere girişenler, Türkiye’deki kulüpler ne beni ne de kulübümü aramadılar.

Hoş bir durum değildir. Futbolcularımız için bize resmi bir teklif gelmedi. Futbolcularımız da bizi aramadılar. Sadece bazıları hocamızı ve kaptanımızı aradı. Futbolcularımıza tekliflerin böyle gelmesi üzücüdür.

Şu an BAL ciddi ekonomik kriz vardır. Bazı takımlar göstermelik lige girecekler. Bir kaos ortamı var. Bizim çocuklarımız da kandırılıp bunlara alet edilirler. Biz şu anda BAL’ın üstünde bir konumdayız. Ülke futbolumuz marka değeri olarak BAL’ın üstündedir. Gerek kulüp yapısı ve yöneticiler, gerek teknik adam bilgisi gerekse de oyuncu olarak biz daha iyi durumdayız. Ben gençlerimizin mutlu olmadan geri döneceklerini düşünürüm.

Başarılı olarak bir yerlere gelecek olan varsa tabii ki gitsinler. Kimsenin önünü kesmek istemeyiz. Ahmet Sivri gibi başarılı olacaklarsa gitsinler.

Ülkenin genel sıkıntısı kulüplerin hiçe sayılması, emeklerinin boşa gitmesidir. Buna yasal prosedür bulamıyoruz. Bu da ülke olarak tanınmadığımızdan dolayı olur.

Bizim en büyük endişemiz bu çocukların, bir umutla ve bir heves uğruna oralara gidip de sakatlanma ihtimalleridir. Futbol hayatlarını bitirebilecek bir sakatlığa uğramalarını konuşmak istemeyiz.”



