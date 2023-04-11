Ev sahiplerinin haftası

Aksa Süper Ligin 25. Haftası pazartesi günü oynanan Mağusa Türk Gücü – Dumlupınar maçıyla tamamlanırken, lider MTG derbiden galip ayrılarak şampiyonluk için gün saymaya başladı.
Üst sırada heyecan kalmazken, ligden düşecek ve play-out oynayacak olan takımların kim olacağı sorusu biraz daha belirsizliğini koruyacak gibi.
25. haftada alt sıraları ilgilendiren Türk Ocağı – Göçmenköy maçının galibi olan Türk Ocağı olunca play-out hattının dışına çıkarak bir nefes alırken, Lefkoşa derbisinden galibiyetle ayrılan K.Kaymaklı serisine devam etti. Çetinkaya ise bu mağlubiyetle play-out hattında kalmaya devam etti.
Ligde aradığı çıkışı bir türlü yakalayamayan Hamitköy, konuk olduğu Yeşilova’ya tek golle mağlup olarak play-out dışına çıkma adına şansını kaçırdı.
Gönyeli ise evinde Cihangir’e mağlup olarak ligde kalma şansını adeta mucizelere bıraktı.
Bu hafta oynanan 7 maçın 5 tanesini ev sahibi takımlar kazanırken, bir maçı deplasman takımı kazandı. Bir maç ise beraberlikle tamamlandı.
Tüm maçlarda gol sesi çıkarken, kale ağları 23 kez havalanarak 3 gol ortalamasının üzerine çıkıldı.
Aksa Süper Ligde gol krallığı yarışında ilk sırada olan Cihangir’den Muhittin Tümbül bu haftayı boş geçerek 23 golde kalırken, takipçisi MTG’denPote de gol atamayarak 17 golde kaldı. 16’şar gollü MTG’den Şenol ile Yenicami’denSylla da haftayı boş geçtiler.
Bu hafta oynanan maçlardan iki tanesi kartsız tamamlanırken, geriye kalan 5 maçta ise 26 kart gösterildi. En fazla kart ise 10 sarı kart ile Türk Ocağı – Göçmenköy maçında çıktı. Gönyeli – Cihangir ve Gençlik Gücü – Lefke maçlarında ise kart gösterilmedi.
Haftanın Takımı: Türk Ocağı
Süper Ligin play-out hattını ilgilendiren kritik maçta birebir rakibi konumundaki Göçmenköy'ü mağlup eden Türk Ocağı Limasol haftanın takımı olmayı hak etti.
Haftanın Futbolcusu: Ufuk Şimşek(MTG)
Mağusa derbisinde iyi bir maç çıkaran ve takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Mağusa Türk Gücü kalecisi Ufuk Şimşek ise haftanın futbolcusu oldu.
Haftanın Teknik Direktörü: Emre Perçinci(K.Kaymaklı)
Lefkoşa derbisinde Çetinkaya karşısında iyi bir futbol sonucunda sahadan galip ayrılan K.Kaymaklı takımının teknik patronu Emre Perçinci, takımının arka arkaya aldığı galibiyetlerde baş mimar oldu
Haftanın Hakemi: Serkan Şimşek (M. A. Yeşilova – Hamitköy)
Süper Ligde zorluk derecesi yüksek maçlardan biri olan Yeşilova-Hamitköy maçını yöneten Serkan Şimşek, pozisyonlara yakınlığı, yerinde düdükleri ve oyunu çok fazla durdurmaması ile haftanın hakemi olmayı hak etti.
Haftanın Kareası:
Raif Pehlivan(K.Kaymaklı), Hasan Yumşak(Yenicami), İbrahim Köse(Türk Ocağı), Yankı Aktül(Cihangir)
Haftanın Onbiri:
Ufuk(MTG), Sena(K.Kaymaklı), Bilal (Türk Ocağı), Cemal (Yeşilova), Erol(Cihangir), Ünal (MTG), Fidelis(Yeşilova), Yağış(K.Kaymaklı), Rahmi (Cihangir), Ertaç(Türk Ocağı), Özgür (Gençlik Gücü)
Aksa Süper Lig 25. Hafta sonuçları
Gönyeli-Cihangir: 1 – 3
Türk Ocağı-Göçmenköy: 3 – 2
C.B.Gençlik Gücü-Lefke:3 – 2
Yenicami-Doğan T.Birliği: 1 – 1
K.Kaymaklı-Çetinkaya: 2 – 1
MeritA.Yeşilova-Hamitköy: 1 – 0
MağusaT.Gücü-Yonpaş Dumlupınar: 2 – 1
Aksa Süper Lig 26. Hafta programı
Yenicami – Merit A. Yeşilova
Doğan T. B. – Çetinkaya
Lefke – K.Kaymaklı
Y. Dumlupınar – Gönyeli
Hamitköy – Türk Ocağı
Cihangir – C. B Gençlik Gücü
Mesarya – Mağusa T. Gücü
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|24
|22
|1
|1
|75
|20
|55
|67
|2.
|Cihangir GSK
|24
|17
|3
|4
|55
|29
|26
|54
|3.
|Mesarya SK
|24
|14
|6
|4
|46
|22
|24
|48
|4.
|Yenicami AK
|25
|12
|7
|6
|49
|37
|12
|43
|5.
|Doğan Türk Birliği
|24
|12
|6
|6
|53
|27
|26
|42
|6.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|24
|12
|6
|6
|36
|28
|8
|42
|7.
|Lefke TSK
|24
|10
|5
|9
|30
|29
|1
|35
|8.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|25
|8
|6
|11
|33
|43
|-10
|30
|9.
|Küçük Kaymaklı TSK
|24
|9
|3
|12
|31
|44
|-13
|30
|10.
|Türk Ocağı Limasol
|25
|7
|2
|16
|26
|40
|-14
|23
|11.
|Çetinkaya TSK
|24
|5
|5
|14
|25
|49
|-24
|20
|12.
|Göçmenköy İYSK
|25
|5
|5
|15
|33
|58
|-25
|20
|13.
|ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK
|24
|4
|7
|13
|27
|49
|-22
|19
|14.
|Hamitköy ŞHSK
|25
|5
|3
|17
|27
|48
|-21
|18
|15.
|Gönyeli SK
|24
|2
|5
|17
|27
|67
|-40
|11