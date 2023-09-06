EURO 2024 Elemeleri'nde 5. hafta heyecanı başlıyor

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 5. haftasında 23 karşılaşma oynanacak.
D Grubu'nda yer alan Türkiye, 8 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Ermenistan'ı konuk edecek.
Elemelerde 5. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:
BUGÜN
B Grubu
21.45 Hollanda-Yunanistan
21.45 Fransa-İrlanda Cumhuriyeti
E Grubu
21.45 Çekya-Arnavutluk
21.45 Polonya-Faroe Adaları
G Grubu
19.00 Litvanya-Karadağ
21.45 Sırbistan-Macaristan
H Grubu
17.00 Kazakistan-Finlandiya
21.45 Danimarka-San Marino
21.45 Slovenya-Kuzey İrlanda
8 Eylül Cuma:
A Grubu
19.00 Gürcistan-İspanya
21.45 Güney Kıbrıs Rum Kesimi-İskoçya
D Grubu
21.45 Hırvatistan-Letonya
21.45 Türkiye-Ermenistan
J Grubu
21.45 Lüksemburg-İzlanda
21.45 Slovakya-Portekiz
21.45 Bosna Hersek-Lihtenştayn
9 Eylül Cumartesi
C Grubu
19.00 Ukrayna-İngiltere
21.45 Kuzey Makedonya-İtalya
F Grubu
16.00 Azerbaycan-Belçika
19.00 Estonya-İsveç
I Grubu
19.00 Andorra-Belarus
21.45 Romanya-İsrail
21.45 Kosova-İsviçre
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.