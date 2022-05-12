Girne bölgesi kulüplerinden Karşıyaka’nın başarılı golcüsü Esin Sonay ikiz babası oldu.

Esin Sonay, dün dünyaya gelen Gülten ve Salih ismini verdikleri ikizlerinin mutluluğunu sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Bizde Gözde-Esin Sonay çiftini kutlar, ikizlerine de sağlıklı bir ömür dileriz.



