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Esin Sonay ikiz babası oldu

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Esin Sonay ikiz babası oldu
Girne bölgesi kulüplerinden Karşıyaka’nın başarılı golcüsü Esin Sonay ikiz babası oldu.
Esin Sonay, dün dünyaya gelen Gülten ve Salih ismini verdikleri ikizlerinin mutluluğunu sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla duyurdu.
Bizde Gözde-Esin Sonay çiftini kutlar, ikizlerine de sağlıklı bir ömür dileriz.
 
 
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