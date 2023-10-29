Esentepe, Maraş’ı kaptanıyla geçti

Esentepe, Maraş deplasmanından Emek Kırılmaz’ın golüyle galibiyetle dönerek namağlup gidişini sürdürdü. Maraş’ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Stat:Maraş Necip Halil Kartal Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Engin Akkagün, Şahin Coşkun

Maraş: Umut, Ahmet Hellaç, Emre Aktaş, Serkan, Emre Karaciğer, Buurak, Önder, Emir, Mehmet, Oğuzhan, İlhan

Esentepe: Ahmet Vatanseven, Nersin, Emre Mutlu, Yusuf, Ege, Tuğra, Salih, Emek, Mahmut, Oğuz

Goller: 61.Dk Emek (Esentepe)



Birinci Ligin 6. Hafta karşılaşmasında Maraş, Esentepe’yi Maraş Necip Halil Kartal Stadında konuk etti. Maçın ilk devresi bol pozisyonlu geçmesine rağmen, Maraş ve Esentepe gol atamayınca devre 0 – 0 sona erdi. İkinci devre de bol pozisyonlu geçerken, 61’de Emek Kırılmaz takımını öne geçiren golü kaydetti. 0 – 1 Golden sonra Maraş’ın çabaları eşitlik için yeterli olmazken, Esentepe skoru koruyup maçı kazanmasını bildi.

