Esentepe, Maraş’ı kaptanıyla geçti

Stat:Maraş Necip Halil Kartal Stadı
Hakemler: Emre Öztaşlı, Engin Akkagün, Şahin Coşkun
Maraş: Umut, Ahmet Hellaç, Emre Aktaş, Serkan, Emre Karaciğer, Buurak, Önder, Emir, Mehmet, Oğuzhan, İlhan
Esentepe: Ahmet Vatanseven, Nersin, Emre Mutlu, Yusuf, Ege, Tuğra, Salih, Emek, Mahmut, Oğuz
Goller: 61.Dk Emek (Esentepe)
Birinci Ligin 6. Hafta karşılaşmasında Maraş, Esentepe’yi Maraş Necip Halil Kartal Stadında konuk etti. Maçın ilk devresi bol pozisyonlu geçmesine rağmen, Maraş ve Esentepe gol atamayınca devre 0 – 0 sona erdi. İkinci devre de bol pozisyonlu geçerken, 61’de Emek Kırılmaz takımını öne geçiren golü kaydetti. 0 – 1 Golden sonra Maraş’ın çabaları eşitlik için yeterli olmazken, Esentepe skoru koruyup maçı kazanmasını bildi.
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