banner913
banner932
Doğan dört dörtlük
Doğan dört dörtlük
42 0
Kış saati uygulaması başlıyor
Kış saati uygulaması başlıyor
18 0
 
Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
22 0
Savcılık, davada ısrarlı
Savcılık, davada ısrarlı
25 0
Şampiyona’ya Romanya damgası
Şampiyona’ya Romanya damgası
11 0
İstanbul kırmızı-beyaza büründü
İstanbul kırmızı-beyaza büründü
31 0
Kış saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü başlıyor
Kış saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü başlıyor
39 0
banner964

Esentepe, Maraş’ı kaptanıyla geçti

banner476

Esentepe, Maraş deplasmanından Emek Kırılmaz’ın golüyle galibiyetle dönerek namağlup gidişini sürdürdü. Maraş’ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı

banner974
Esentepe, Maraş’ı kaptanıyla geçti
banner971
Stat:Maraş Necip Halil Kartal Stadı
Hakemler: Emre Öztaşlı, Engin Akkagün, Şahin Coşkun
Maraş: Umut, Ahmet Hellaç, Emre Aktaş, Serkan, Emre Karaciğer, Buurak, Önder, Emir, Mehmet, Oğuzhan, İlhan
Esentepe: Ahmet Vatanseven, Nersin, Emre Mutlu, Yusuf, Ege, Tuğra, Salih, Emek, Mahmut, Oğuz
Goller: 61.Dk Emek (Esentepe)
 
Birinci Ligin 6. Hafta karşılaşmasında Maraş, Esentepe’yi Maraş Necip Halil Kartal Stadında konuk etti. Maçın ilk devresi bol pozisyonlu geçmesine rağmen, Maraş ve Esentepe gol atamayınca devre 0 – 0 sona erdi. İkinci devre de bol pozisyonlu geçerken, 61’de Emek Kırılmaz takımını öne geçiren golü kaydetti. 0 – 1 Golden sonra Maraş’ın çabaları eşitlik için yeterli olmazken, Esentepe skoru koruyup maçı kazanmasını bildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.