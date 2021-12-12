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Esentepe, galibiyeti kaçırdı

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Esentepe ile Çetinkaya arasında gol düellosu şeklinde geçen maç berabere tamamlanırken, Çetinkaya liderliğe yükselme şansını değerlendiremedi.Hakem kararlarına büyük tepki gösteren Esentepe, 2 kez 2 farklı öne geçtiği maçta beraberiliği koruyamayarak beraberliğe razı oldu

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Esentepe, galibiyeti kaçırdı
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Stadyum: Esentepe Erdal Barut Stadı
Hakemler:  Mustafa Öztugay, Ali Orçan, Ali Akçınar
Esentepe: Onur, Hüseyin Ermiş, Okan, Emre, Eser, Tuğra, Nersin, Hüseyin Deynekli, İlyas, Semih, Devran
Çetinkaya: Ozan, Abbas, Tunç, Behiç, İbrahim Köse, Mustafa Atlar, Çağdaş, Recep, Cemal, Yusuf Kondoz, Ömer Kaygusuz
Goller: 8.Dk Eser, 15.Dk Devran, 48.Dk Hüseyin Deynekli (Esentepe)- 19.Dk Çağdaş, 67.Dk Yusuf, 85.Dk (P) İbrahim Köse (Çetinkaya)
 
AKSA Birinci Ligde çıkıştaki 2 takımın maçında Esentepe, Çetinkaya’yı Erdal Barut Stadında konuk etti.
Maça Esentepe oldukça hızlı başlarken, 8. dakikada Eser, 15. dakikada ise Devran’ın golleriyle 2 – 0 öne geçti. Çetinkaya’da Çağdaş 19’da skoru 2 – 1 yaptı.
Esentepe ikinci devreye de oldukça hızlı başlarken 48. dakikada Hüseyin Deynekli skoru 3 – 1 yaptı. 67’de savunmadan ileriye çıkan Yusuf Kondoz skoru 3 – 2 yaparken, 85’te penaltıdan İbrahim Köse skoru belirledi. 3 – 3
 
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Etiketler; #Esentepe #Çetinkaya
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