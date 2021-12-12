Esentepe, galibiyeti kaçırdı

Esentepe ile Çetinkaya arasında gol düellosu şeklinde geçen maç berabere tamamlanırken, Çetinkaya liderliğe yükselme şansını değerlendiremedi.Hakem kararlarına büyük tepki gösteren Esentepe, 2 kez 2 farklı öne geçtiği maçta beraberiliği koruyamayarak beraberliğe razı oldu

Stadyum:

Hakemler: Mustafa Öztugay, Ali Orçan, Ali Akçınar

Esentepe: Onur, Hüseyin Ermiş, Okan, Emre, Eser, Tuğra, Nersin, Hüseyin Deynekli, İlyas, Semih, Devran

Çetinkaya: Ozan, Abbas, Tunç, Behiç, İbrahim Köse, Mustafa Atlar, Çağdaş, Recep, Cemal, Yusuf Kondoz, Ömer Kaygusuz

Goller: 8.Dk Eser, 15.Dk Devran, 48.Dk Hüseyin Deynekli (Esentepe)- 19.Dk Çağdaş, 67.Dk Yusuf, 85.Dk (P) İbrahim Köse (Çetinkaya)



AKSA Birinci Ligde çıkıştaki 2 takımın maçında Esentepe, Çetinkaya’yı Erdal Barut Stadında konuk etti.

Maça Esentepe oldukça hızlı başlarken, 8. dakikada Eser, 15. dakikada ise Devran’ın golleriyle 2 – 0 öne geçti. Çetinkaya’da Çağdaş 19’da skoru 2 – 1 yaptı.

Esentepe ikinci devreye de oldukça hızlı başlarken 48. dakikada Hüseyin Deynekli skoru 3 – 1 yaptı. 67’de savunmadan ileriye çıkan Yusuf Kondoz skoru 3 – 2 yaparken, 85’te penaltıdan İbrahim Köse skoru belirledi. 3 – 3

Esentepe Erdal Barut StadıMustafa Öztugay, Ali Orçan, Ali AkçınarOnur, Hüseyin Ermiş, Okan, Emre, Eser, Tuğra, Nersin, Hüseyin Deynekli, İlyas, Semih, DevranOzan, Abbas, Tunç, Behiç, İbrahim Köse, Mustafa Atlar, Çağdaş, Recep, Cemal, Yusuf Kondoz, Ömer Kaygusuz8.Dk Eser, 15.Dk Devran, 48.Dk Hüseyin Deynekli (Esentepe)- 19.Dk Çağdaş, 67.Dk Yusuf, 85.Dk (P) İbrahim Köse (Çetinkaya)AKSA Birinci Ligde çıkıştaki 2 takımın maçında Esentepe, Çetinkaya’yı Erdal Barut Stadında konuk etti.Maça Esentepe oldukça hızlı başlarken, 8. dakikada Eser, 15. dakikada ise Devran’ın golleriyle 2 – 0 öne geçti. Çetinkaya’da Çağdaş 19’da skoru 2 – 1 yaptı.Esentepe ikinci devreye de oldukça hızlı başlarken 48. dakikada Hüseyin Deynekli skoru 3 – 1 yaptı. 67’de savunmadan ileriye çıkan Yusuf Kondoz skoru 3 – 2 yaparken, 85’te penaltıdan İbrahim Köse skoru belirledi. 3 – 3