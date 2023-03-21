Esentepe Emre’yle evine mutlu döndü

Stadyum:Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı
Hakemler:Hakan Ünal, Mehmet Ekşici, Cenk Aras
Yeniboğaziçi: Remzi, Burçin, AhmetArıtaş, Ali Özay, Burak, Serhat, Zübeyir(MehmetÇağakan), Yıldıray, Hasan Kaffaoğlu, Çağrı(Kenan), Doğanalp(Ahmet Kuşaf)
Esentepe: Osman, Emek, Okan, Emre Mutlu(Mahmut), Melih, Tuğra, Salih, Ege(Semih), Mustafa Soytürk(Nesrin), İlyas(Hüseyin), Devran
Gol: Dk. 68 Emre Mutlu(Esentepe)
İbrahim DALOĞLU
Aksa 1. Ligin 22. Haftasının Yeni Boğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’ndaki play-off hattındaki iki takım Yeniboğaziçi ile Esentepe’nin zorlu mücadelesinin galibi konuk Esentepe oldu.
Karşılaşma boyunca golü arayan ve baskılı oynayan ev sahibi Yeniboğaziçi olmasına karşın konuk Esentepe sonuça gitmeyi bildi.
Esentepe’nin 68. dakikada gelişen atağında Yeniboğaziçi ceza alanında son olarak topla buluşan Emre Mutlu güzel bir şutla topu ağlarla buluşturarak skoru 0-1 yaptı.
Geriye kalan dakikalarda Yeniboğaziçi gol için yüklenmesine karşın Esentepe kalecisi Osman ve defansını geçemeyince maç Yeniboğaziçi 0 – Esentepe 1 şeklinde tamamlandı.
Bu sonucun ardından Esentepe puanını 40 yaparak 4. sıraya yükselirken, Yeniboğaziçi 41 puanla 3. sıradaki yerini korudu
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