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Esentepe'de kan değişimi

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Esentepe'de kan değişimi
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AKSA 1. Lig'in Girne bölgesi ekiplerinden Esentepe'de kötü gidişat istifa getirdi.
Esentepe'de geçtiğimiz sezondan beridir takımın başında olan Kılıç Ali Kahraman görevinden istifa etti.
Esentepe Kulübü yönetimi Kahraman'ın istifasını kabul etmesi sonrasında yaptığı görüşmeler sonucunda genç teknik direktörlerden Davut Kansu'yu takımın başına getirdi.
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