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Esentepe, 5. viteste

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Play-off hattındaki Esentepe ligin dibindeki Yeneiereköy’i 5-0 gibi farklı skorla mağlup ederek Süper Lig yolunda vites yükselterek 3. sıraya yükseldi

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Esentepe, 5. viteste
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Yer: Esentepe Erdal Barut Stadı

Hakemler: Zekai Töre, Sertan Alkın, Murat İzci

Esentepe: Osman, Nesrin, Emre, Mahmut, Melih, Emek, Deniz, Tuğra, Salih, Ege, Devran

Yenierenköy: Zeki, Mehmet, Berkan, Murat, Menduh, İsmail, Rojhat, Ali, Devrim, Hasan, Ersan

Goller: 19. Dk. Ve 51. Dk. Emek, 23. Dk. Devran, 79. Dk ve 87. Dk. Melih (Esentepe)

Aksa Birinci Ligi’nde zirve mücadelesi veren Esentepe ligin dibinde bulunan Yenierenköy’ü 5-0 yenerek haftayı kayıpsız kapadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Esentepe’nin üstünlüğünde tamamlanırken ikinci yarıda Esentepe 3 gol daha kaydederek maçı 5-0 kazandı.

Esentepe’nin gollerini Emek (2), Melih (2) ve Devran kaydetti.

Bu sonuçla Esentepe puanını 45’e çıkarırken Yenierenköy 12 puanda kaldı.

Fotoğraflar: Richard BEALE

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