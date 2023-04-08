Esentepe, 5. viteste

Yer: Esentepe Erdal Barut Stadı
Hakemler: Zekai Töre, Sertan Alkın, Murat İzci
Esentepe: Osman, Nesrin, Emre, Mahmut, Melih, Emek, Deniz, Tuğra, Salih, Ege, Devran
Yenierenköy: Zeki, Mehmet, Berkan, Murat, Menduh, İsmail, Rojhat, Ali, Devrim, Hasan, Ersan
Goller: 19. Dk. Ve 51. Dk. Emek, 23. Dk. Devran, 79. Dk ve 87. Dk. Melih (Esentepe)
Aksa Birinci Ligi’nde zirve mücadelesi veren Esentepe ligin dibinde bulunan Yenierenköy’ü 5-0 yenerek haftayı kayıpsız kapadı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Esentepe’nin üstünlüğünde tamamlanırken ikinci yarıda Esentepe 3 gol daha kaydederek maçı 5-0 kazandı.
Esentepe’nin gollerini Emek (2), Melih (2) ve Devran kaydetti.
Bu sonuçla Esentepe puanını 45’e çıkarırken Yenierenköy 12 puanda kaldı.
Fotoğraflar: Richard BEALE