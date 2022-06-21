Esat Erdoğmuş Stadı, bakıma alındı

Hamitköy’ün stad sorumlusu Cengiz Saner ve Spor Dairesine bağlı ekipler, Esat Erdoğmuş Stadının zeminini gelecek sezona hazırlamak için yoğun bir çalışma temposu içerisine girdiler

Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün maçlarını oynadığı Esat Erdoğmuş Stadı, sezonun tamamlanmasıyla birlikte bakıma alındı.

Hamitköy’ün stad sorumlusu Cengiz Saner ve Spor Dairesine bağlı ekipler, Esat Erdoğmuş Stadının zeminini gelecek sezona hazırlamak için yoğun bir çalışma temposu içerisine girdiler.

Stad zemini bakıma alındığı için, stad içerisine girmek de yasaklanırken, zeminin en iyi hale getirilmesi için uğraş veriliyor.

