Erteleme maçında kazan Yalova oldu

AKSA 1. Lig'in 17'nci haftasında aşırı yağış nedeniyle tamamlanamayan Miracle Karşıyaka - Yalova mücadelesi, bugün 87'nci dakikadan itibaren devam etti. Ev sahibi Miracle Karşıyaka, karşısında Yalova 3 - 2 öndeyken tatil adilen karşılaşma ayni skorla tamamlandı.
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