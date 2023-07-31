Ertaç’tan Türk Ocağı camiasına sert gönderme

Türk Ocağı’nın tecrübeli kaptanı Ertaç Taşkıran, camia içinden yapılan eleştirilere “Şimdi gene cırcır böceği gibi ötenlere diyeceğim var. Siz ötmeye devam edin. Nasılsa zamanınız kısıtlıdır” diyerek sert bir gönderme yaptı

Türk Ocağı’nın tecrübeli golcüsü ve takım kaptanı Ertaç Taşkıran, Türk Ocağı camiasına yönelik bir paylaşımda bulunarak, yapılan eleştirilere sert bir yanıt verdi.

Ertaç Taşkıran’ın sosyal paylaşım sitesinde sayfasından yaptığı paylaşımda geçen yıl tüm zorluklara rağmen kupa kazanarak ligde kalmayı başardıklarını vurgulayarak şu anda konuşan kişilere boşuna konuşmamaları tavsiyesinde bulundu:

Ertaç Taşkıran’ın paylaşımı şöyle:

“Yazılması gereken bir hikâye vardı. Çok ama çok zor yollardan geçilen, bitti dediği yerden tekrar ayağa kalkılan, hikâye yazıldı. Geçen yıl bu hikâyeyi yazarken ne iteni unuttuk ne de tutanı. Şimdi gene cırcır böceği gibi ötenlere diyeceğim var. Siz ötmeye devam edin. Nasılsa zamanınız kısıtlıdır. Dilediğiniz kadar ötün. Yine bakakalacaksınız. Size son tavsiyem, gölge etmeyin sizden başka ihsan istemem.”

