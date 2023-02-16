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Erhan Çınar, ailesinin yanına döndü

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Erhan Çınar, ailesinin yanına döndü
AKSA Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe’nin golcüsü Erhan Çınar, Türkiye’ye ailesinin yanına gitti. Karslı olan ancak ailesinin bir kısmı Diyarbakır’da bulunan Erhan Çınar’ın, Diyarbakır’da bulunan aile bireyleri Türkiye’deki depremden etkilendiler.
Erhan Çınar da zor zamanda ailesinin yanında olmak için kulübünden izinli olarak Kars’a gitti.
Sezonun ilk devresinin son haftalarında vatani görevini yapmak için gittiği Türkiye’den ikinci devre başlamadan önce yeniden dönen Erhan Çınar, attığı gollerle Mormenekşe’ye hayat veriyor.
 
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