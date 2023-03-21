Erenköy, pes etmiyor

Stadyum:Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı
Hakemler:Burak Mandıralı, HalilCanaloğlu, Mehmet Çelik
Yenierenköy:Zeki, Menduh, Murat, Mehmet Biricik(Ege), Malik, İsmail(Berkan), Ali (Mehmet Körük), Bavver, Hasan Emre(Devrim), Mehmet Çayan, Ersan
Yılmazköy:Hüseyin, Mehmet Dülkadir(Erhan), Ayhan, Özner, Mehmet İnce(Umut), Arif(Ceren), Enes, Ersa(Saadettin(Muhammet)), Berkay, Diamoneke, Önder
Goller: Dk. 52,57,71 Malik Sercan ve Dk. 75 Ersan(Yenierenköy), Dk. 5 Berkay ve Dk. 20 Özner(Yılmazköy)
Aksa 1. Ligin 22. Haftasının açılış maçlarından olan Yenierenköy ile M. Hacıali Yılmazköy arasındaki güzel karşılaşmada gülen taraf ev sahibi Yenierenköy oldu.
Karşılaşmaya iyi başlayarak ilk 20 dakikada 2-0 öne geçen Yılmazköy olurken, ikinci devreye iyi başlayan Yenierenköy golcüsü Malik’in arka arkaya golleriyle karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.
Dk. 5 Hızlı gelişen Yılmazköy atağında Önder'in topuk pasıyla topla buluşan Berkay kaleye yönelerek şutunda topu köşeden ağlarla buluşturdu.0-1
Dk.20 Sol kanattan gelişen Yılmazköy atağında Mehmet İnce son çizgiye inerek geriye kestiği top defanstan sekerek Özner'in önünde kaldı. Onun vuruşunda top yan direğin dibinden ağlarla buluştu. 0-2
İlk yarının geriye kalan dakikalarında Yenierenköy birçok gol pozisyonu bulmasına karşın değerlendiremeyince ilk devre 0-2 Yılmazköy üstünlüğünde tamamlandı.
İkinci devreye hızlı başlayan Yenierenköy oldu. Yenierenköy’ün golcüsü Malik 52., 57 ve 71. dakikalarda attığı gollerle takımını 3-2 öne geçirirken, karşılaşmanın sonucunu belirleyen golü ise 75. dakikada Ersan attı. Yenierenköy 4 – M.Hacıali Yılmazköy 2.
Bu sonuucn ardından Yenierenköy puanını 12 yaparken, M.Hacıali Yılmazköy ise 25 puanda kaldı.
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