banner913
banner932
Lefkoşa’da yarın 2 caddede elektrik kesintisi…
Lefkoşa’da yarın 2 caddede elektrik kesintisi…
14 0
Gazze’ye ölüm ablukası
Gazze’ye ölüm ablukası
17 0
 
Belediyeler: İmar yetkisinin belediyelerden alınması kabul edilemez
Belediyeler: İmar yetkisinin belediyelerden alınması kabul edilemez
29 0
P20 Zirvesi TBMM Başkanı Kurtulmuş'un da katılımıyla Yeni Delhi'de başladı
P20 Zirvesi TBMM Başkanı Kurtulmuş'un da katılımıyla Yeni Delhi'de başladı
13 0
Siviller zor durumda
Siviller zor durumda
25 0
TEMOS, YDÜ Hastanesi’nin akreditesini dünyaya duyurdu
TEMOS, YDÜ Hastanesi’nin akreditesini dünyaya duyurdu
20 0
Karikatür davasında ikinci beraat
Karikatür davasında ikinci beraat
78 0
banner964

Erenköy defansına Süper Lig’den takviye

banner476

banner974
Erenköy defansına Süper Lig’den takviye
banner971
BTM 1.Lig ekiplerinden Yenierenköy, Süper Lig ekibi Yeniboğaziçi’nin savunma oyuncusu Çağrı Sarpoğlu ile anlaştı.
Bonservisi  Yeni Boğaziçi’nde bulunan başarılı stoper, yeni sezonda Yenierenköy temsilcisinde forma giyecek. Yeni Erenköy savunmayı Çağrı ile güçlendirirken transfer çalışmalarına da devam ediyor.
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.