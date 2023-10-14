Erenköy defansına Süper Lig’den takviye

BTM 1.Lig ekiplerinden Yenierenköy, Süper Lig ekibi Yeniboğaziçi’nin savunma oyuncusu Çağrı Sarpoğlu ile anlaştı.
Bonservisi Yeni Boğaziçi’nde bulunan başarılı stoper, yeni sezonda Yenierenköy temsilcisinde forma giyecek. Yeni Erenköy savunmayı Çağrı ile güçlendirirken transfer çalışmalarına da devam ediyor.
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