Erdoğan Miracle Değirmenlik’le devam ediyor

Birinci Lig ekibi Miracle Değirmenlik takımına geçtiğimiz sezon devre arası kiralık olarak gelen kaleci Erdoğan Nay, iki sezon daha Değirmenlik’te.

Devre arasında Baf Ülkü Yurdu'ndan kiralık transfer olan başarılı file bekçisi Erdoğan Nay, Hakan Törehan ile Baf Ülkü Yurdu Kulübü’nün yaptığı görüşme sonrasında oyuncu ile kiralık olarak iki yıllık anlaşma sağlandı.

