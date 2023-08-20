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Erdal Barut Kupası Esentepe’nin

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Erdal Barut Kupası Esentepe’nin
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Richard Beale
Futbolda Süper Lig ve 1. Lig ekipleri 2023-24 sezonu için çalışmalarına devam ederek oynadıkları hazırlık ve anı maçlarıyla da güçlerini sınamaya devam ediyorlar.
Birinci Lig ekipleri Esentepe ile Lapta da Esentepe Erdal Barut Stadında oynanan anı maçında karşılaştılar. Erdal Barut Anı Maçının 90 dakikası 1 – 1 berabere tamamlandı. Esentepe’nin golünü Deniz, Lapta’nın golünü ise Hasan attı.
Penaltı vuruşları sonunda Esentepe, Lapta’yı 5 – 3 mağlup ederek, Erdal Barut Anı Maçını kazanıp, kupanın sahibi oldu.
 
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