En yaşlı futbolcu Pınarbaşı’nda

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2.Ligi'nde.3. Grup’ta Ağırdağ Boğaz, Alayköy, Bahçeli, Serhatköy ve Şirinevler ile mücadele edecek olan Pınarbaşı transferlerine devam ediyor.

Pınarbaşı, son olarak İktisatbank BTM 1. Ligi ekiplerinden Tatlısu’da forma giyen başarılı futbolcu Serkan Can’ı kadrosuna kattı. Sahalarımızın en yaşlı futbolcusu olan Serkan Can, sezona iddialı hazırlanan Pınarbaşı’na katkı koymak için çalışacak. 48 yaşındaki deneyimli futbolcu, kendisini iyi hissettiği sürece de futbol oynayacağını da sözlerine ekledi.

