banner762
banner815
Haskasap Achna’da zafere sürdü
Haskasap Achna’da zafere sürdü
4 0
İlk finalist GG
İlk finalist GG
8 0
 
Gökyüzünde geçit töreni: 4 gezegen aynı hizaya geliyor
Gökyüzünde geçit töreni: 4 gezegen aynı hizaya geliyor
46 0
Karanlık yollarda tehlike kol geziyor
Karanlık yollarda tehlike kol geziyor
13 0
Sezonun ilk Drag Yarışı 23-24 Nisan’da
Sezonun ilk Drag Yarışı 23-24 Nisan’da
11 0
İlk finalist MTG
İlk finalist MTG
60 0
Hakaretler havada uçuştu
Hakaretler havada uçuştu
102 0
banner797
banner794

En yaşlı futbolcu Pınarbaşı’nda

banner476

banner825
En yaşlı futbolcu Pınarbaşı’nda
Niyazi ERGÜLEN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2.Ligi'nde.3. Grup’ta Ağırdağ Boğaz,  Alayköy, Bahçeli, Serhatköy  ve Şirinevler ile mücadele edecek olan Pınarbaşı transferlerine devam ediyor.
Pınarbaşı, son olarak İktisatbank BTM 1. Ligi ekiplerinden Tatlısu’da forma giyen başarılı futbolcu Serkan Can’ı kadrosuna kattı. Sahalarımızın en yaşlı futbolcusu olan Serkan Can, sezona iddialı hazırlanan Pınarbaşı’na katkı koymak için çalışacak. 48 yaşındaki deneyimli futbolcu, kendisini iyi hissettiği sürece de futbol oynayacağını da sözlerine ekledi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.