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En az gol yiyen takım Galatasaray

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan bölümde kalesinde en az gol gören takım olarak dikkati çekiyor

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En az gol yiyen takım Galatasaray
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Galatasaray, rakiplerine geçit vermiyor. Sarı kırmızılılar, bu sezon savunmadaki başarısıyla fark yarattı..
Galatasaray, ligde oynadığı 28 karşılaşmada 20 gol yedi. Okan Buruk'un ekibi, bu maçların 13'ünde kalesini gole kapattı.
Sarı kırmızılılar, yakaladığı başarılı grafikle bu sezon en az gol yiyen takım olmayı başardı.
Galatasaray ayrıca, son 15 sezonun en iyi savunma performansına da imza attı.
Geçen sezonu 13'üncü sırada tamamlayan sarı kırmızılılar, ilk 28 maçta 41 gol yemişti.
 
 
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