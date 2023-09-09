Emre’nin istediği oldu

Transferi yılan hikayesine dönen Emre Soytürk’te futbolcunun istediği oldu.

Transfer sezonun başında Cihangir’e giden, daha sonra MTG’ye verilen Emre Soytürk, karışık ve sıkıntılı transfer süreci sonunda transfer olmak istediği Doğan Türk Birliği kulübüne transfer oldu.

Doĝan Türk Birliği transferin son gününde Emre Soytürk’ü bonservisli olarak kadrosuna kattı. Başarılı sağ bek yeni sezonda sarı lacivertli formayı giyecek.

