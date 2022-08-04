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Emin yeniden Doğan oldu

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Emin yeniden Doğan oldu
Transfer çalışmalarını sessiz ve derinden sürdüren Girne temsilcisi Doğan Türk Birliği eski oyuncusu Emin Atabek’i kadrosuna dahil etti. Geride kalan sezonu Merit Alsancak Yeşilova’da geçiren tecrübeli oyuncu ile her konuda anlaşan Girne temsilcisi tecrübeli oyuncuyu kadrosuna dahil etmeyi başardı.
 
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