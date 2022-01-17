Elye’de Tatlısu sevindi

Niyazi ERGÜLEN
İktisatbank BTM Birinci Lig Beyaz Grupta beşinci hafta oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Emek Stadında oynanan Doğancı – Tatlısu karşılaşmasını 2 – 1 kazanan namağlup lider Tatlısu, puan kayıpsız yoluna devam etti. Ömer Doğru’nun yönettiği karşılaşmaya Doğancı hızlı başlarken, 14’te Berk Çakır ile 1 – 0 öne geçti. Onur Uruk ikinci devrede kendi kalesine attığı golle skor 1 – 1 oldu. Cevdet’in kırmızı kart görmesiyle Doğancı maçta 10 kişi kalırken, 84’te Furkan Zengin penaltıdan öne geçti. 1 – 2
Maçın bu skorla tamamlanmasından sonra Doğancı 3 puanda kalırken, Tatlısu ise 15 puana yükseldi.
Maçtan sonra Doğancı takımı ve taraftarları maçın hakemi Ömer Doğru ve yardımcılarına büyük tepki gösterdiler.
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