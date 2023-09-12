Efsane’de Hamdi şoku

Süper Lig ekibi Çetinkaya’nın başarılı yardımcı antrenörü Hamdi Öğütçü’nün fikir ayrılığı nedeniyle görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı

Süper Ligin başkent ekiplerinden Çetinkaya’da ayrılık şoku yaşanıyor.

Gerek Birinci Lig’den Süper Lige yükselişte, gerekse geçtiğimiz sezon yaşanan sıkıntılı süreçte Çetinkaya’nın süper ligde kalmasında önemli payı olan yardımcı antrenör Hamdi Öğütçü görevinden ayrılma kararı aldı.

Hamdi Öğütçü’nün fikir ayrılığı nedeniyle görevinden ayrılma kararı aldığını duyurduğu basın açıklaması şöyle:

Spor kamuoyuna duyurulur:

2 sezondur ( 2021-2022 ve 2022 -2023 ) sezonlarında Çetinkaya Türk Spor Kulübünde yürütmekte olduğum yardımcı antrenörlük görevimden – Fikir Uyşmazlığı- nedeniyle ayrılmış bulunmaktayım.

Bu dönemlerde saygıda kusur etmeyen ve çalışmaktan zevk aldığım sporcularıma ve bana desteklerini esirgemeyen yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum...

Çetinkaya spor kulübüne bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum...

